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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 8,47 9,02 -6,10 İhlas Holding 0,54 0,57 -5,26 ...

03.10.2019 18:46Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv8,479,02-6,10
İhlas Holding0,540,57-5,26
Bera Holding2,292,36-2,97
Alarko GMYO52,5053,90-2,60
Hektaş14,8915,28-2,55
Gübre Fabrik.5,455,59-2,50
Türk Telekom5,525,66-2,47
Kordsa Teknik Tekstil12,6512,96-2,39
Tofaş Oto. Fab.21,4421,96-2,37
Global Yat. Holding3,823,91-2,30
Aksa Enerji2,642,70-2,22
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,440,45-2,22
Emlak Konut GMYO1,331,36-2,21
Deva Holding6,726,87-2,18
İhlas Gayrimenkul0,930,95-2,11
Trakya Cam2,812,87-2,09
GSD Holding0,940,96-2,08
Yataş6,376,50-2,00
Şişe Cam4,474,56-1,97
Türk Traktör42,2843,10-1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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