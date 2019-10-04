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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok değer kaybeden 20 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 10,00 10,68 -6,37 A.V.O.

04.10.2019 18:46Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok değer kaybeden 20 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Netaş Telekom.10,0010,68-6,37
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,601,66-3,61
Çemaş Döküm1,191,23-3,25
TAV Havalimanları23,8024,50-2,86
Tümosan Motor ve Traktör4,915,04-2,58
Tekfen Holding18,7619,12-1,88
Şok Marketler10,8010,97-1,55
MLP Sağlık14,1714,38-1,46
Beşiktaş Futbol Yat.1,681,70-1,18
Otokar138,10139,50-1,00
Enerjisa Enerji6,286,34-0,95
Doğuş Otomotiv8,398,47-0,94
Eczacıbaşı İlaç3,173,20-0,94
Kardemir (D)2,162,18-0,92
Türk Telekom5,475,52-0,91
Ford Otosan59,6560,15-0,83
Şişe Cam4,444,47-0,67
Güneş Sigorta1,791,80-0,56
Bim Mağazalar48,7649,02-0,53
Coca Cola İçecek34,7234,90-0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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