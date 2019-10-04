Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok değer kaybeden 20 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Netaş Telekom.
|10,00
|10,68
|-6,37
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,60
|1,66
|-3,61
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,23
|-3,25
|TAV Havalimanları
|23,80
|24,50
|-2,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,91
|5,04
|-2,58
|Tekfen Holding
|18,76
|19,12
|-1,88
|Şok Marketler
|10,80
|10,97
|-1,55
|MLP Sağlık
|14,17
|14,38
|-1,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,68
|1,70
|-1,18
|Otokar
|138,10
|139,50
|-1,00
|Enerjisa Enerji
|6,28
|6,34
|-0,95
|Doğuş Otomotiv
|8,39
|8,47
|-0,94
|Eczacıbaşı İlaç
|3,17
|3,20
|-0,94
|Kardemir (D)
|2,16
|2,18
|-0,92
|Türk Telekom
|5,47
|5,52
|-0,91
|Ford Otosan
|59,65
|60,15
|-0,83
|Şişe Cam
|4,44
|4,47
|-0,67
|Güneş Sigorta
|1,79
|1,80
|-0,56
|Bim Mağazalar
|48,76
|49,02
|-0,53
|Coca Cola İçecek
|34,72
|34,90
|-0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)