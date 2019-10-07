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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 12,72 13,60 -6,47 Netaş Telekom.

07.10.2019 18:46Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol12,7213,60-6,47
Netaş Telekom.9,6010,00-4,00
Gözde Girişim3,513,64-3,57
Doğuş Otomotiv8,128,39-3,22
Galatasaray Sportif1,601,65-3,03
Alarko Holding4,955,10-2,94
Gübre Fabrik.5,385,54-2,89
Kerevitaş Gıda2,512,58-2,71
Çelebi101,60104,40-2,68
Ülker Bisküvi20,3220,86-2,59
Çemaş Döküm1,161,19-2,52
Vakıflar Bankası4,754,87-2,46
Migros Ticaret20,8821,40-2,43
Koza Madencilik9,369,58-2,30
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,450,46-2,17
GSD Holding0,920,94-2,13
Anadolu Grubu Holding14,7015,01-2,07
Garanti Bankası9,799,99-2,00
Akbank7,727,86-1,78
İhlas Holding0,560,57-1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Futbol, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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