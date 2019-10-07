Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 12,72 13,60 -6,47 Netaş Telekom. 9,60 10,00 -4,00 Gözde Girişim 3,51 3,64 -3,57 Doğuş Otomotiv 8,12 8,39 -3,22 Galatasaray Sportif 1,60 1,65 -3,03 Alarko Holding 4,95 5,10 -2,94 Gübre Fabrik. 5,38 5,54 -2,89 Kerevitaş Gıda 2,51 2,58 -2,71 Çelebi 101,60 104,40 -2,68 Ülker Bisküvi 20,32 20,86 -2,59 Çemaş Döküm 1,16 1,19 -2,52 Vakıflar Bankası 4,75 4,87 -2,46 Migros Ticaret 20,88 21,40 -2,43 Koza Madencilik 9,36 9,58 -2,30 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,46 -2,17 GSD Holding 0,92 0,94 -2,13 Anadolu Grubu Holding 14,70 15,01 -2,07 Garanti Bankası 9,79 9,99 -2,00 Akbank 7,72 7,86 -1,78 İhlas Holding 0,56 0,57 -1,75

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)