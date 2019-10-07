Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Fenerbahçe Futbol
|12,72
|13,60
|-6,47
| Netaş Telekom.
|9,60
|10,00
|-4,00
|Gözde Girişim
|3,51
|3,64
|-3,57
|Doğuş Otomotiv
|8,12
|8,39
|-3,22
|Galatasaray Sportif
|1,60
|1,65
|-3,03
|Alarko Holding
|4,95
|5,10
|-2,94
|Gübre Fabrik.
|5,38
|5,54
|-2,89
|Kerevitaş Gıda
|2,51
|2,58
|-2,71
|Çelebi
|101,60
|104,40
|-2,68
|Ülker Bisküvi
|20,32
|20,86
|-2,59
|Çemaş Döküm
|1,16
|1,19
|-2,52
|Vakıflar Bankası
|4,75
|4,87
|-2,46
|Migros Ticaret
|20,88
|21,40
|-2,43
|Koza Madencilik
|9,36
|9,58
|-2,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|0,46
|-2,17
|GSD Holding
|0,92
|0,94
|-2,13
|Anadolu Grubu Holding
|14,70
|15,01
|-2,07
|Garanti Bankası
|9,79
|9,99
|-2,00
|Akbank
|7,72
|7,86
|-1,78
|İhlas Holding
|0,56
|0,57
|-1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)