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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,16 5,20 -20,00 Park Elek.

08.10.2019 18:40Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İttifak Holding4,165,20-20,00
Park Elek.Madencilik3,504,22-17,06
Anadolu Efes20,3022,94-11,51
Torunlar GMYO1,711,82-6,04
Doğuş Otomotiv7,658,12-5,79
Fenerbahçe Futbol12,0612,72-5,19
Tümosan Motor ve Traktör4,694,93-4,87
İhlas Gayrimenkul0,880,92-4,35
Gübre Fabrik.5,165,38-4,09
Verusa Holding16,0016,68-4,08
Kerevitaş Gıda2,412,51-3,98
Tekfen Holding17,8218,53-3,83
Galatasaray Sportif1,541,60-3,75
ICBC Turkey Bank4,114,27-3,75
Doğtaş Kelebek Mobilya1,031,07-3,74
Netaş Telekom.9,259,60-3,65
İhlas Holding0,540,56-3,57
Kordsa Teknik Tekstil12,1912,64-3,56
Odaş Elektrik1,671,73-3,47
Çemaş Döküm1,121,16-3,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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