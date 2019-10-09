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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 11,09 12,06 -8,04 Torunlar GMYO 1,58 1,71 -7,60...

09.10.2019 18:36Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol11,0912,06-8,04
Torunlar GMYO1,581,71-7,60
Bera Holding2,102,26-7,08
Netaş Telekom.8,659,25-6,49
Çemaş Döküm1,051,12-6,25
Tümosan Motor ve Traktör4,404,69-6,18
Verusa Holding15,0316,00-6,06
İhlas Holding0,510,54-5,56
Park Elek.Madencilik3,313,50-5,43
Ülker Bisküvi18,7619,77-5,11
Kerevitaş Gıda2,292,41-4,98
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,420,44-4,55
Halkbank5,746,01-4,49
Konya Çimento203,00212,40-4,43
Koç Holding18,4119,23-4,26
MLP Sağlık14,2414,87-4,24
Çemtaş5,415,62-3,74
Odaş Elektrik1,611,67-3,59
Tüpraş133,30138,20-3,55
Akbank7,477,74-3,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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