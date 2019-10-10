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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,94 6,15 -19,67 Park Elek.

10.10.2019 18:36Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tukaş4,946,15-19,67
Park Elek.Madencilik3,103,31-6,34
MLP Sağlık13,6214,24-4,35
Ege Endüstri475,00495,00-4,04
Turkcell12,4612,98-4,01
İhlas Holding0,490,51-3,92
Tüpraş128,10133,30-3,90
Verusa Holding14,5615,03-3,13
Otokar129,30133,30-3,00
Netaş Telekom.8,408,65-2,89
Mavi Giyim43,2044,48-2,88
Bera Holding2,042,10-2,86
Polisan Holding2,732,81-2,85
Şok Marketler10,1310,40-2,60
Çemtaş5,275,41-2,59
Türk Traktör40,2841,32-2,52
Odaş Elektrik1,571,61-2,48
Tofaş Oto. Fab.21,4622,00-2,45
Akbank7,297,47-2,41
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,410,42-2,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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