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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,38 4,94 -11,34 Koza Altın 65,90 68,45 -3,73 ...

11.10.2019 18:38Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tukaş4,384,94-11,34
Koza Altın65,9068,45-3,73
Koza Madencilik9,259,50-2,63
İpek Doğal Enerji6,516,65-2,11
Enerjisa Enerji6,166,29-2,07
Alarko Holding5,125,21-1,73
Gübre Fabrik.5,165,25-1,71
Akbank7,197,29-1,37
İş Fin.Kir.2,162,19-1,37
Park Elek.Madencilik3,063,10-1,29
ICBC Turkey Bank4,114,16-1,20
Net Holding1,681,70-1,18
Doğuş Otomotiv7,237,31-1,09
Şok Marketler10,0310,13-0,99
Tüpraş126,90128,10-0,94
Çemaş Döküm1,111,12-0,89
Yapı ve Kredi Bank.2,262,28-0,88
Coca Cola İçecek32,0232,26-0,74
Anadolu Grubu Holding13,6513,75-0,73
Çelebi97,5598,20-0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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