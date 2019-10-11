Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tukaş
|4,38
|4,94
|-11,34
| Koza Altın
|65,90
|68,45
|-3,73
|Koza Madencilik
|9,25
|9,50
|-2,63
|İpek Doğal Enerji
|6,51
|6,65
|-2,11
|Enerjisa Enerji
|6,16
|6,29
|-2,07
|Alarko Holding
|5,12
|5,21
|-1,73
|Gübre Fabrik.
|5,16
|5,25
|-1,71
|Akbank
|7,19
|7,29
|-1,37
|İş Fin.Kir.
|2,16
|2,19
|-1,37
|Park Elek.Madencilik
|3,06
|3,10
|-1,29
|ICBC Turkey Bank
|4,11
|4,16
|-1,20
|Net Holding
|1,68
|1,70
|-1,18
|Doğuş Otomotiv
|7,23
|7,31
|-1,09
|Şok Marketler
|10,03
|10,13
|-0,99
|Tüpraş
|126,90
|128,10
|-0,94
|Çemaş Döküm
|1,11
|1,12
|-0,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,26
|2,28
|-0,88
|Coca Cola İçecek
|32,02
|32,26
|-0,74
|Anadolu Grubu Holding
|13,65
|13,75
|-0,73
|Çelebi
|97,55
|98,20
|-0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)