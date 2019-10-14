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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 3,92 4,38 -10,50 Garanti Bankası 8,35 9,28 -10,02 ...

14.10.2019 18:36Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tukaş3,924,38-10,50
Garanti Bankası8,359,28-10,02
Polisan Holding2,492,74-9,12
Güneş Sigorta1,591,74-8,62
Gözde Girişim3,233,53-8,50
Pegasus56,4561,65-8,43
MLP Sağlık12,5013,64-8,36
ICBC Turkey Bank3,774,11-8,27
Akbank6,607,19-8,21
Doğuş Otomotiv6,647,23-8,16
Bera Holding1,922,09-8,13
Vakıflar Bankası4,134,49-8,02
Türk Telekom5,045,47-7,86
İhlas Holding0,470,51-7,84
Park Elek.Madencilik2,823,06-7,84
İpek Doğal Enerji6,016,51-7,68
Odaş Elektrik1,461,58-7,59
Zorlu Enerji1,121,21-7,44
Netaş Telekom.8,108,75-7,43
Migros Ticaret18,2419,66-7,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Polisan, Ekonomi

Kaynak: AA

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