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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 8,38 9,01 -6,99 İpek Doğal Enerji 5,76 6,16 -6,49...

16.10.2019 18:38Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Koza Madencilik8,389,01-6,99
İpek Doğal Enerji5,766,16-6,49
Emlak Konut GMYO1,131,19-5,04
Halk GMYO0,870,91-4,40
Arçelik17,2017,98-4,34
İhlas Holding0,470,49-4,08
Halkbank5,185,40-4,07
Yataş5,545,77-3,99
Enka İnşaat5,495,70-3,68
Doğuş Otomotiv6,386,62-3,63
Bim Mağazalar46,0047,64-3,44
Koza Altın64,9067,20-3,42
Tekfen Holding16,7417,29-3,18
Vakıflar Bankası4,114,24-3,07
Eczacıbaşı İlaç2,973,06-2,94
Türk Hava Yolları10,7411,06-2,89
Çemaş Döküm1,041,07-2,80
Vestel9,149,39-2,66
Alarko GMYO49,3250,55-2,43
Güneş Sigorta1,631,67-2,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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