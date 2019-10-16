Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Koza Madencilik
|8,38
|9,01
|-6,99
|İpek Doğal Enerji
|5,76
|6,16
|-6,49
|Emlak Konut GMYO
|1,13
|1,19
|-5,04
|Halk GMYO
|0,87
|0,91
|-4,40
|Arçelik
|17,20
|17,98
|-4,34
|İhlas Holding
|0,47
|0,49
|-4,08
|Halkbank
|5,18
|5,40
|-4,07
|Yataş
|5,54
|5,77
|-3,99
|Enka İnşaat
|5,49
|5,70
|-3,68
|Doğuş Otomotiv
|6,38
|6,62
|-3,63
|Bim Mağazalar
|46,00
|47,64
|-3,44
|Koza Altın
|64,90
|67,20
|-3,42
|Tekfen Holding
|16,74
|17,29
|-3,18
|Vakıflar Bankası
|4,11
|4,24
|-3,07
|Eczacıbaşı İlaç
|2,97
|3,06
|-2,94
|Türk Hava Yolları
|10,74
|11,06
|-2,89
|Çemaş Döküm
|1,04
|1,07
|-2,80
|Vestel
|9,14
|9,39
|-2,66
|Alarko GMYO
|49,32
|50,55
|-2,43
|Güneş Sigorta
|1,63
|1,67
|-2,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)