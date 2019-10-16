Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 8,38 9,01 -6,99 İpek Doğal Enerji 5,76 6,16 -6,49 Emlak Konut GMYO 1,13 1,19 -5,04 Halk GMYO 0,87 0,91 -4,40 Arçelik 17,20 17,98 -4,34 İhlas Holding 0,47 0,49 -4,08 Halkbank 5,18 5,40 -4,07 Yataş 5,54 5,77 -3,99 Enka İnşaat 5,49 5,70 -3,68 Doğuş Otomotiv 6,38 6,62 -3,63 Bim Mağazalar 46,00 47,64 -3,44 Koza Altın 64,90 67,20 -3,42 Tekfen Holding 16,74 17,29 -3,18 Vakıflar Bankası 4,11 4,24 -3,07 Eczacıbaşı İlaç 2,97 3,06 -2,94 Türk Hava Yolları 10,74 11,06 -2,89 Çemaş Döküm 1,04 1,07 -2,80 Vestel 9,14 9,39 -2,66 Alarko GMYO 49,32 50,55 -2,43 Güneş Sigorta 1,63 1,67 -2,40

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)