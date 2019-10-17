Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Alarko Holding
|4,79
|4,99
|-4,01
|Sabancı Holding
|8,28
|8,49
|-2,47
|Polisan Holding
|2,52
|2,58
|-2,33
|İpek Doğal Enerji
|5,65
|5,76
|-1,91
|MLP Sağlık
|12,78
|13,02
|-1,84
|Ereğli Demir Çelik
|6,57
|6,67
|-1,50
|Trakya Cam
|2,86
|2,90
|-1,38
|Türk Traktör
|37,98
|38,50
|-1,35
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,49
|1,51
|-1,32
|Gözde Girişim
|3,33
|3,37
|-1,19
|Enerjisa Enerji
|5,85
|5,92
|-1,18
|Hektaş
|14,58
|14,75
|-1,15
|Turkcell
|11,90
|12,03
|-1,08
|Tekfen Holding
|16,57
|16,74
|-1,02
|İskenderun Demir Çelik
|6,01
|6,07
|-0,99
|İş Fin.Kir.
|2,12
|2,14
|-0,93
|Zorlu Enerji
|1,11
|1,12
|-0,89
|Anadolu Grubu Holding
|13,71
|13,83
|-0,87
|Koza Madencilik
|8,31
|8,38
|-0,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,82
|10,91
|-0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)