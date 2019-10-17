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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 4,79 4,99 -4,01 Sabancı Holding 8,28 8,49 -2,47 ...

17.10.2019 18:40Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alarko Holding4,794,99-4,01
Sabancı Holding8,288,49-2,47
Polisan Holding2,522,58-2,33
İpek Doğal Enerji5,655,76-1,91
MLP Sağlık12,7813,02-1,84
Ereğli Demir Çelik6,576,67-1,50
Trakya Cam2,862,90-1,38
Türk Traktör37,9838,50-1,35
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,491,51-1,32
Gözde Girişim3,333,37-1,19
Enerjisa Enerji5,855,92-1,18
Hektaş14,5814,75-1,15
Turkcell11,9012,03-1,08
Tekfen Holding16,5716,74-1,02
İskenderun Demir Çelik6,016,07-0,99
İş Fin.Kir.2,122,14-0,93
Zorlu Enerji1,111,12-0,89
Anadolu Grubu Holding13,7113,83-0,87
Koza Madencilik8,318,38-0,84
Kordsa Teknik Tekstil10,8210,91-0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sabancı Holding, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

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