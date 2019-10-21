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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 9,40 9,82 -4,28 Halkbank 5,44 5,64 -3,55 ...

21.10.2019 18:48Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şok Marketler9,409,82-4,28
Halkbank5,445,64-3,55
Beşiktaş Futbol Yat.1,671,73-3,47
Akbank7,077,30-3,15
Tüpraş120,40124,20-3,06
MLP Sağlık13,4513,87-3,03
Alarko Holding4,494,62-2,81
Koç Holding17,8518,35-2,72
Fenerbahçe Futbol12,0012,30-2,44
Ford Otosan60,2061,60-2,27
Sabancı Holding8,438,62-2,20
İttifak Holding4,004,09-2,20
Aksa Enerji2,392,44-2,05
Deva Holding6,967,10-1,97
İhlas Holding0,500,51-1,96
Galatasaray Sportif1,521,55-1,94
Odaş Elektrik1,571,60-1,88
Migros Ticaret19,8920,26-1,83
Doğan Holding1,681,71-1,75
Garanti Bankası9,129,27-1,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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