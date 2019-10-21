Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 9,40 9,82 -4,28 Halkbank 5,44 5,64 -3,55 Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 1,73 -3,47 Akbank 7,07 7,30 -3,15 Tüpraş 120,40 124,20 -3,06 MLP Sağlık 13,45 13,87 -3,03 Alarko Holding 4,49 4,62 -2,81 Koç Holding 17,85 18,35 -2,72 Fenerbahçe Futbol 12,00 12,30 -2,44 Ford Otosan 60,20 61,60 -2,27 Sabancı Holding 8,43 8,62 -2,20 İttifak Holding 4,00 4,09 -2,20 Aksa Enerji 2,39 2,44 -2,05 Deva Holding 6,96 7,10 -1,97 İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96 Galatasaray Sportif 1,52 1,55 -1,94 Odaş Elektrik 1,57 1,60 -1,88 Migros Ticaret 19,89 20,26 -1,83 Doğan Holding 1,68 1,71 -1,75 Garanti Bankası 9,12 9,27 -1,62

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)