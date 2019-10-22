Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Park Elek.Madencilik
|2,76
|2,91
|-5,15
|Polisan Holding
|2,61
|2,69
|-2,97
|Göltaş Çimento
|13,12
|13,51
|-2,89
|Gözde Girişim
|3,37
|3,45
|-2,32
|Şişe Cam
|4,45
|4,51
|-1,33
|Enerjisa Enerji
|6,11
|6,19
|-1,29
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,65
|1,67
|-1,20
|Bim Mağazalar
|47,20
|47,72
|-1,09
|Soda Sanayii
|5,81
|5,87
|-1,02
|Tofaş Oto. Fab.
|21,08
|21,28
|-0,94
|Çemaş Döküm
|1,07
|1,08
|-0,93
|Konya Çimento
|203,60
|205,10
|-0,73
|Trakya Cam
|3,02
|3,04
|-0,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,55
|4,58
|-0,66
|Ereğli Demir Çelik
|6,46
|6,50
|-0,62
|Güneş Sigorta
|1,73
|1,74
|-0,57
|Anadolu Grubu Holding
|14,18
|14,26
|-0,56
|Enka İnşaat
|5,51
|5,54
|-0,54
|Gersan Elektrik
|2,19
|2,20
|-0,45
|Afyon Çimento
|4,44
|4,46
|-0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)