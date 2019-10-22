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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Park Elek.

22.10.2019 18:34Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Park Elek.Madencilik2,762,91-5,15
Polisan Holding2,612,69-2,97
Göltaş Çimento13,1213,51-2,89
Gözde Girişim3,373,45-2,32
Şişe Cam4,454,51-1,33
Enerjisa Enerji6,116,19-1,29
Beşiktaş Futbol Yat.1,651,67-1,20
Bim Mağazalar47,2047,72-1,09
Soda Sanayii5,815,87-1,02
Tofaş Oto. Fab.21,0821,28-0,94
Çemaş Döküm1,071,08-0,93
Konya Çimento203,60205,10-0,73
Trakya Cam3,023,04-0,66
Tümosan Motor ve Traktör4,554,58-0,66
Ereğli Demir Çelik6,466,50-0,62
Güneş Sigorta1,731,74-0,57
Anadolu Grubu Holding14,1814,26-0,56
Enka İnşaat5,515,54-0,54
Gersan Elektrik2,192,20-0,45
Afyon Çimento4,444,46-0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Madencilik, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

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