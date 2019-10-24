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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,77 0,88 -12,50 Tukaş 5,55 5,85 -5,13 ...

24.10.2019 18:38Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Gayrimenkul0,770,88-12,50
Tukaş5,555,85-5,13
Albaraka Türk1,251,31-4,58
İhlas Holding0,500,52-3,85
Deva Holding7,197,40-2,84
Gersan Elektrik2,202,26-2,65
Trakya Cam2,993,07-2,61
Alarko Holding4,434,54-2,42
Doğuş Otomotiv8,458,65-2,31
Vestel10,3910,60-1,98
Polisan Holding2,542,59-1,93
Karsan Otomotiv1,161,18-1,69
Tümosan Motor ve Traktör4,844,92-1,63
Petkim3,553,59-1,11
T.S.K.B.0,890,90-1,11
Kerevitaş Gıda2,732,76-1,09
Netaş Telekom.9,389,48-1,05
Pegasus66,7067,40-1,04
Çemtaş5,535,58-0,90
Yapı ve Kredi Bank.2,392,41-0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Albaraka Türk, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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