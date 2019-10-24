Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Gayrimenkul
|0,77
|0,88
|-12,50
|Tukaş
|5,55
|5,85
|-5,13
|Albaraka Türk
|1,25
|1,31
|-4,58
|İhlas Holding
|0,50
|0,52
|-3,85
|Deva Holding
|7,19
|7,40
|-2,84
|Gersan Elektrik
|2,20
|2,26
|-2,65
|Trakya Cam
|2,99
|3,07
|-2,61
|Alarko Holding
|4,43
|4,54
|-2,42
|Doğuş Otomotiv
|8,45
|8,65
|-2,31
|Vestel
|10,39
|10,60
|-1,98
|Polisan Holding
|2,54
|2,59
|-1,93
|Karsan Otomotiv
|1,16
|1,18
|-1,69
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,84
|4,92
|-1,63
|Petkim
|3,55
|3,59
|-1,11
|T.S.K.B.
|0,89
|0,90
|-1,11
|Kerevitaş Gıda
|2,73
|2,76
|-1,09
|Netaş Telekom.
|9,38
|9,48
|-1,05
|Pegasus
|66,70
|67,40
|-1,04
|Çemtaş
|5,53
|5,58
|-0,90
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|2,41
|-0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)