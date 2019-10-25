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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 98,85 102,90 -3,94 Çemaş Döküm 1,18 1,22 -3,28 ...

25.10.2019 18:34Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi98,85102,90-3,94
Çemaş Döküm1,181,22-3,28
Enerjisa Enerji6,206,36-2,52
TAV Havalimanları24,3424,94-2,41
Netaş Telekom.9,169,38-2,35
Tukaş5,425,55-2,34
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,460,47-2,13
Global Yat. Holding3,903,98-2,01
Beşiktaş Futbol Yat.1,641,67-1,80
Garanti Bankası9,539,70-1,75
Emlak Konut GMYO1,231,25-1,60
Soda Sanayii5,775,86-1,54
İskenderun Demir Çelik6,296,38-1,41
Eczacıbaşı İlaç3,103,14-1,27
Torunlar GMYO1,711,73-1,16
Kordsa Teknik Tekstil11,8411,97-1,09
Halk GMYO0,940,95-1,05
Akbank7,137,20-0,97
Coca Cola İçecek32,6032,92-0,97
Arçelik18,3818,54-0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Çelebi, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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