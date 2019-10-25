Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 98,85 102,90 -3,94 Çemaş Döküm 1,18 1,22 -3,28 Enerjisa Enerji 6,20 6,36 -2,52 TAV Havalimanları 24,34 24,94 -2,41 Netaş Telekom. 9,16 9,38 -2,35 Tukaş 5,42 5,55 -2,34 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,47 -2,13 Global Yat. Holding 3,90 3,98 -2,01 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,67 -1,80 Garanti Bankası 9,53 9,70 -1,75 Emlak Konut GMYO 1,23 1,25 -1,60 Soda Sanayii 5,77 5,86 -1,54 İskenderun Demir Çelik 6,29 6,38 -1,41 Eczacıbaşı İlaç 3,10 3,14 -1,27 Torunlar GMYO 1,71 1,73 -1,16 Kordsa Teknik Tekstil 11,84 11,97 -1,09 Halk GMYO 0,94 0,95 -1,05 Akbank 7,13 7,20 -0,97 Coca Cola İçecek 32,60 32,92 -0,97 Arçelik 18,38 18,54 -0,86

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)