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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 31,24 32,60 -4,17 Sabancı Holding 8,41 8,76...

30.10.2019 18:34Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Coca Cola İçecek31,2432,60-4,17
Sabancı Holding8,418,76-4,00
İhlas Gayrimenkul0,730,76-3,95
MLP Sağlık14,5815,15-3,76
Deva Holding6,957,19-3,34
Tekfen Holding17,4018,00-3,33
İş Finansal Kiralama2,622,71-3,32
Gübre Fabrikaları5,475,65-3,19
Şişe Cam4,374,50-2,89
Tümosan Motor ve Traktör4,694,82-2,70
Garanti Bankası9,239,47-2,53
Soda Sanayii5,615,75-2,43
Akbank6,937,10-2,39
Halkbank5,345,47-2,38
Ege Endüstri486,60498,30-2,35
Konya Çimento204,30209,20-2,34
Mavi Giyim45,4446,50-2,28
Anadolu Efes19,4119,85-2,22
Ülker Bisküvi18,3018,71-2,19
Doğuş Otomotiv8,128,30-2,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sabancı Holding, Borsa İstanbul, Coca Cola, İhlas, Ekonomi

Kaynak: AA

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