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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,90 3,12 -7,05 Güneş Sigorta 1,73 1,85 -6,49 ...

31.10.2019 18:36Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding2,903,12-7,05
Güneş Sigorta1,731,85-6,49
Bera Holding2,802,95-5,08
İş Finansal Kiralama2,532,62-3,44
Arçelik17,7218,29-3,12
Eczacıbaşı İlaç3,003,09-2,91
Şok Marketler8,899,15-2,84
İttifak Holding3,954,06-2,71
Tekfen Holding16,9517,40-2,59
Yapı ve Kredi Bank.2,282,34-2,56
Gözde Girişim3,533,62-2,49
Alarko Holding4,564,67-2,36
Soda Sanayii5,485,61-2,32
Vakıflar Bankası4,344,44-2,25
Halk GMYO0,930,95-2,11
Ege Endüstri476,50486,60-2,08
Trakya Cam2,943,00-2,00
Halkbank5,245,34-1,87
Sabancı Holding8,278,41-1,66
Aksa10,2710,44-1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

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