Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|2,90
|3,12
|-7,05
|Güneş Sigorta
|1,73
|1,85
|-6,49
|Bera Holding
|2,80
|2,95
|-5,08
|İş Finansal Kiralama
|2,53
|2,62
|-3,44
|Arçelik
|17,72
|18,29
|-3,12
|Eczacıbaşı İlaç
|3,00
|3,09
|-2,91
|Şok Marketler
|8,89
|9,15
|-2,84
|İttifak Holding
|3,95
|4,06
|-2,71
|Tekfen Holding
|16,95
|17,40
|-2,59
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,28
|2,34
|-2,56
|Gözde Girişim
|3,53
|3,62
|-2,49
|Alarko Holding
|4,56
|4,67
|-2,36
|Soda Sanayii
|5,48
|5,61
|-2,32
|Vakıflar Bankası
|4,34
|4,44
|-2,25
|Halk GMYO
|0,93
|0,95
|-2,11
|Ege Endüstri
|476,50
|486,60
|-2,08
|Trakya Cam
|2,94
|3,00
|-2,00
|Halkbank
|5,24
|5,34
|-1,87
|Sabancı Holding
|8,27
|8,41
|-1,66
|Aksa
|10,27
|10,44
|-1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)