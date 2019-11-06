Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 4,36 4,62 -5,63 Hektaş 5,89 6,15 -4,23 Galatasaray Sportif 1,67 1,72 -2,91 İpek Doğal Enerji 6,26 6,43 -2,64 Çemaş Döküm 1,11 1,14 -2,63 Tekfen Holding 17,23 17,50 -1,54 Aselsan 18,61 18,89 -1,48 Migros Ticaret 21,34 21,64 -1,39 Anadolu Grubu Holding 14,90 15,10 -1,32 Koza Altın 68,15 69,00 -1,23 Aksa Enerji 2,71 2,74 -1,09 Halk GMYO 0,93 0,94 -1,06 GSD Holding 0,94 0,95 -1,05 T. Halk Bankası 5,39 5,44 -0,92 Gübre Fabrik. 5,46 5,51 -0,91 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,10 1,11 -0,90 Koza Madencilik 8,40 8,47 -0,83 Kerevitaş Gıda 2,76 2,78 -0,72 Anadolu Cam 3,42 3,44 -0,58 Sasa Polyester 6,11 6,14 -0,49

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)