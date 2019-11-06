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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 4,36 4,62 -5,63 Hektaş 5,89 6,15 -4,23 ...

06.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:48 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Afyon Çimento 4,36 4,62 -5,63
Hektaş 5,89 6,15 -4,23
Galatasaray Sportif 1,67 1,72 -2,91
İpek Doğal Enerji 6,26 6,43 -2,64
Çemaş Döküm 1,11 1,14 -2,63
Tekfen Holding 17,23 17,50 -1,54
Aselsan 18,61 18,89 -1,48
Migros Ticaret 21,34 21,64 -1,39
Anadolu Grubu Holding 14,90 15,10 -1,32
Koza Altın 68,15 69,00 -1,23
Aksa Enerji 2,71 2,74 -1,09
Halk GMYO 0,93 0,94 -1,06
GSD Holding 0,94 0,95 -1,05
T. Halk Bankası 5,39 5,44 -0,92
Gübre Fabrik. 5,46 5,51 -0,91
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,10 1,11 -0,90
Koza Madencilik 8,40 8,47 -0,83
Kerevitaş Gıda 2,76 2,78 -0,72
Anadolu Cam 3,42 3,44 -0,58
Sasa Polyester 6,11 6,14 -0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Galatasaray, Ekonomi

Kaynak: AA

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