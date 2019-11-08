Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 15,32 17,78 -13,84 Şişe Cam 4,44 4,60 -3,48 Ford Otosan 67,60 70,00 -3,43 Odaş Elektrik 1,50 1,55 -3,23 Karsan Otomotiv 1,23 1,27 -3,15 Bera Holding 3,71 3,82 -2,88 MLP Sağlık 15,04 15,48 -2,84 Zorlu Enerji 1,21 1,24 -2,42 Anadolu Cam 3,35 3,43 -2,33 Göltaş Çimento 13,76 14,08 -2,27 Bim Mağazalar 47,72 48,80 -2,21 Metro Holding 2,25 2,30 -2,17 Enerjisa Enerji 6,36 6,50 -2,15 T.S.K.B. 0,93 0,95 -2,11 Trakya Cam 2,98 3,04 -1,97 Alarko Holding 4,69 4,78 -1,88 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 1,13 -1,77 Migros Ticaret 21,22 21,60 -1,76 Doğan Holding 1,68 1,71 -1,75 Albaraka Türk 1,20 1,22 -1,64

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)