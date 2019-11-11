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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 480,90 500,20 -3,86 Bim Mağazalar 45,92...

11.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:38Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri480,90500,20-3,86
Bim Mağazalar45,9247,72-3,77
Fenerbahçe Futbol16,5617,05-2,87
Odaş Elektrik1,461,50-2,67
Ford Otosan66,1567,60-2,14
MLP Sağlık14,7215,04-2,13
ICBC Turkey Bank4,684,78-2,09
Doğan Holding1,651,68-1,79
Petkim3,673,73-1,61
Güneş Sigorta1,841,87-1,60
Polisan Holding2,662,70-1,48
Park Elek.Madencilik2,662,70-1,48
Kardemir (D)2,282,31-1,30
Yataş6,316,38-1,10
İskenderun Demir Çelik6,396,46-1,08
Alarko Holding4,644,69-1,07
Türk Telekom6,556,62-1,06
Halk GMYO0,940,95-1,05
Türk Traktör45,0845,54-1,01
Netaş Telekom.9,9010,00-1,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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