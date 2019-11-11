Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 480,90 500,20 -3,86 Bim Mağazalar 45,92 47,72 -3,77 Fenerbahçe Futbol 16,56 17,05 -2,87 Odaş Elektrik 1,46 1,50 -2,67 Ford Otosan 66,15 67,60 -2,14 MLP Sağlık 14,72 15,04 -2,13 ICBC Turkey Bank 4,68 4,78 -2,09 Doğan Holding 1,65 1,68 -1,79 Petkim 3,67 3,73 -1,61 Güneş Sigorta 1,84 1,87 -1,60 Polisan Holding 2,66 2,70 -1,48 Park Elek.Madencilik 2,66 2,70 -1,48 Kardemir (D) 2,28 2,31 -1,30 Yataş 6,31 6,38 -1,10 İskenderun Demir Çelik 6,39 6,46 -1,08 Alarko Holding 4,64 4,69 -1,07 Türk Telekom 6,55 6,62 -1,06 Halk GMYO 0,94 0,95 -1,05 Türk Traktör 45,08 45,54 -1,01 Netaş Telekom. 9,90 10,00 -1,00

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)