Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,46
|-13,04
|Gersan Elektrik
|2,28
|2,42
|-5,79
|Yataş
|5,95
|6,31
|-5,71
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,10
|2,21
|-4,98
|Fenerbahçe Futbol
|15,91
|16,56
|-3,93
|Ülker Bisküvi
|20,14
|20,90
|-3,64
|İhlas Holding
|0,59
|0,61
|-3,28
|Parsan
|13,31
|13,76
|-3,27
|Galatasaray Sportif
|1,66
|1,71
|-2,92
|Karsan Otomotiv
|1,28
|1,30
|-1,54
|Bim Mağazalar
|45,22
|45,92
|-1,52
|MLP Sağlık
|14,51
|14,72
|-1,43
|Coca Cola İçecek
|31,38
|31,76
|-1,20
|Anadolu Cam
|3,36
|3,40
|-1,18
|Mavi Giyim
|44,98
|45,50
|-1,14
|Tukaş
|6,50
|6,57
|-1,07
|GSD Holding
|0,94
|0,95
|-1,05
|Ege Endüstri
|476,00
|480,90
|-1,02
|Eczacıbaşı İlaç
|3,05
|3,08
|-0,97
|Doğuş Otomotiv
|9,16
|9,25
|-0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)