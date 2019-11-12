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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

12.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:48Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,400,46-13,04
Gersan Elektrik2,282,42-5,79
Yataş5,956,31-5,71
Beşiktaş Yat.2,102,21-4,98
Fenerbahçe Futbol15,9116,56-3,93
Ülker Bisküvi20,1420,90-3,64
İhlas Holding0,590,61-3,28
Parsan13,3113,76-3,27
Galatasaray Sportif1,661,71-2,92
Karsan Otomotiv1,281,30-1,54
Bim Mağazalar45,2245,92-1,52
MLP Sağlık14,5114,72-1,43
Coca Cola İçecek31,3831,76-1,20
Anadolu Cam3,363,40-1,18
Mavi Giyim44,9845,50-1,14
Tukaş6,506,57-1,07
GSD Holding0,940,95-1,05
Ege Endüstri476,00480,90-1,02
Eczacıbaşı İlaç3,053,08-0,97
Doğuş Otomotiv9,169,25-0,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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