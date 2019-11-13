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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,15 1,23 -6,50 Tukaş 6,31 6,50 -2,92 Yataş...

13.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:56Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,151,23-6,50
Tukaş6,316,50-2,92
Yataş5,805,95-2,52
Sabancı Holding8,668,88-2,48
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,631,67-2,40
Turkcell13,1013,35-1,87
Doğtaş Kelebek Mobilya1,151,17-1,71
İhlas Gayrimenkul0,740,75-1,33
Kordsa Teknik Tekstil11,6211,77-1,27
Ereğli Demir Çelik7,307,38-1,08
Halk GMYO0,970,98-1,02
Beşiktaş Futbol Yat.2,082,10-0,95
Şekerbank1,041,05-0,95
Zorlu Enerji1,251,26-0,79
Karsan Otomotiv1,271,28-0,78
İttifak Holding3,873,90-0,77
Aksa Enerji2,902,92-0,68
Eczacıbaşı İlaç3,033,05-0,66
Otokar144,00144,90-0,62
Doğan Holding1,631,64-0,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Sabancı Holding, Borsa İstanbul, Yataş, Ekonomi

Kaynak: AA

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