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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 2,31 2,88 -19,79 T.

14.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:56Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding2,312,88-19,79
T. Halk Bankası5,695,94-4,21
Kardemir (D)2,302,37-2,95
Çelebi98,55101,50-2,91
Şekerbank1,011,04-2,88
Vakıflar Bankası4,694,82-2,70
Tekfen Holding17,9718,45-2,60
Mavi Giyim43,8645,00-2,53
Doğuş Otomotiv8,989,21-2,50
Tüpraş123,40126,40-2,37
T.S.K.B.0,920,94-2,13
Garanti Bankası9,749,95-2,11
Kordsa Teknik Tekstil11,3811,62-2,07
Halk GMYO0,950,97-2,06
Bera Holding4,004,08-1,96
Şok Marketler9,629,81-1,94
Bim Mağazalar45,0045,88-1,92
Şişe Cam4,484,56-1,75
İş Bankası (C)6,176,28-1,75
Pegasus74,7076,00-1,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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