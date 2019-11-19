Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,46 1,53 -4,58 Bera Holding 3,97 4,10 -3,17 ...

19.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:38Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding1,461,53-4,58
Bera Holding3,974,10-3,17
İpek Doğal Enerji6,746,90-2,32
Gübre Fabrik.6,506,65-2,26
Beşiktaş Futbol Yat.2,222,26-1,77
İhlas Holding0,650,66-1,52
Hektaş6,776,87-1,46
Odaş Elektrik1,531,55-1,29
Koza Madencilik9,569,68-1,24
Koza Altın76,0577,00-1,23
Futbol16,4716,67-1,20
Pegasus75,9576,85-1,17
Galatasaray Sportif1,741,76-1,14
İş Fin.Kir.2,702,73-1,10
Ford Otosan66,3567,02-1,00
Tofaş Oto. Fab.24,6424,88-0,96
Türk Hava Yolları14,1214,22-0,70
Çemtaş7,237,28-0,69
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,661,67-0,60
İttifak Holding3,803,82-0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Fenerbahçe, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:38 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:38 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:38 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:34 Borsada endekslerin değişimi
18:34 Borsada işlem hacmi sıralaması
14:56 Fenerbahçe borsada kazandırdı
13:38 Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Hotel Les Ottomans'ın satılacağı haberleri yalanlandı
19.11.2019 19:19:52