Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,30 1,46 -10,96 Otokar 148,50 154,10 -3,63 Netaş Telekom. 10,18 10,50 -3,05 Gübre Fabrik. 6,32 6,50 -2,77 Sasa Polyester 6,32 6,47 -2,32 Tümosan Motor ve Traktör 5,27 5,39 -2,23 Eczacıbaşı İlaç 3,15 3,22 -2,17 Güneş Sigorta 1,92 1,96 -2,04 İş Bankası (C) 6,28 6,41 -2,03 Şişe Cam 4,65 4,74 -1,90 Migros Ticaret 24,24 24,70 -1,86 Ereğli Demir Çelik 7,48 7,62 -1,84 Tofaş Oto. Fab. 24,20 24,64 -1,79 Kerevitaş Gıda 2,78 2,83 -1,77 Afyon Çimento 4,62 4,70 -1,70 TAV Havalimanları 28,00 28,48 -1,69 Park Elek.Madencilik 2,92 2,97 -1,68 Çelebi 97,45 99,10 -1,66 Kordsa Teknik Tekstil 11,51 11,70 -1,62 Gersan Elektrik 2,47 2,51 -1,59

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)