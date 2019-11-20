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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,30 1,46 -10,96 Otokar 148,50 154,10 -3,63 ...

20.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:44Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding1,301,46-10,96
Otokar148,50154,10-3,63
Telekom.10,1810,50-3,05
Gübre Fabrik.6,326,50-2,77
Sasa Polyester6,326,47-2,32
Tümosan Motor ve Traktör5,275,39-2,23
Eczacıbaşı İlaç3,153,22-2,17
Güneş Sigorta1,921,96-2,04
İş Bankası (C)6,286,41-2,03
Şişe Cam4,654,74-1,90
Migros Ticaret24,2424,70-1,86
Ereğli Demir Çelik7,487,62-1,84
Tofaş Oto. Fab.24,2024,64-1,79
Kerevitaş Gıda2,782,83-1,77
Afyon Çimento4,624,70-1,70
TAV Havalimanları28,0028,48-1,69
Park Elek.Madencilik2,922,97-1,68
Çelebi97,4599,10-1,66
Kordsa Teknik Tekstil11,5111,70-1,62
Gersan Elektrik2,472,51-1,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Otokar, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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