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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,62 0,64 -3,13 İttifak Holding 3,70 3,80 -2,63 ...

21.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:38Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,620,64-3,13
İttifak Holding3,703,80-2,63
Koza Madencilik9,599,83-2,44
Otokar145,00148,50-2,36
Doğuş Otomotiv9,259,46-2,22
Gübre Fabrik.6,186,32-2,22
Anadolu Cam3,483,55-1,97
Beşiktaş Futbol Yat.2,222,26-1,77
Göltaş Çimento15,1215,39-1,75
Turkcell13,2013,43-1,71
Hektaş6,596,70-1,64
Koza Altın75,4076,55-1,50
Türk Hava Yolları13,7513,95-1,43
Karsan Otomotiv1,411,43-1,40
Mavi Giyim43,2443,82-1,32
Tukaş7,207,29-1,23
Global Yat. Holding4,094,14-1,21
Konya Çimento228,40231,10-1,17
Netaş Telekom.10,0810,18-0,98
T.S.K.B.1,011,02-0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, İhlas Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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