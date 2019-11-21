Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,62
|0,64
|-3,13
|İttifak Holding
|3,70
|3,80
|-2,63
|Koza Madencilik
|9,59
|9,83
|-2,44
|Otokar
|145,00
|148,50
|-2,36
|Doğuş Otomotiv
|9,25
|9,46
|-2,22
|Gübre Fabrik.
|6,18
|6,32
|-2,22
|Anadolu Cam
|3,48
|3,55
|-1,97
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,22
|2,26
|-1,77
|Göltaş Çimento
|15,12
|15,39
|-1,75
|Turkcell
|13,20
|13,43
|-1,71
|Hektaş
|6,59
|6,70
|-1,64
|Koza Altın
|75,40
|76,55
|-1,50
|Türk Hava Yolları
|13,75
|13,95
|-1,43
|Karsan Otomotiv
|1,41
|1,43
|-1,40
|Mavi Giyim
|43,24
|43,82
|-1,32
|Tukaş
|7,20
|7,29
|-1,23
|Global Yat. Holding
|4,09
|4,14
|-1,21
|Konya Çimento
|228,40
|231,10
|-1,17
|Netaş Telekom.
|10,08
|10,18
|-0,98
|T.S.K.B.
|1,01
|1,02
|-0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)