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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 22,80 24,74 -7,84 Gersan Elektrik 2,68 2,84 -5,63 ...

22.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:20Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Migros Ticaret22,8024,74-7,84
Gersan Elektrik2,682,84-5,63
Doğuş Otomotiv8,979,25-3,03
Otokar141,50145,00-2,41
Futbol15,9116,30-2,39
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,420,43-2,33
Eczacıbaşı İlaç3,413,49-2,29
Metro Holding1,361,39-2,16
TAV Havalimanları27,6628,22-1,98
Doğan Holding1,701,73-1,73
İpek Doğal Enerji6,646,75-1,63
Karsan Otomotiv1,391,41-1,42
Koza Altın74,3575,40-1,39
Beşiktaş Futbol Yat.2,192,22-1,35
Emlak Konut GMYO1,461,48-1,35
Parsan13,8314,01-1,28
İhlas Gayrimenkul0,790,80-1,25
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,721,74-1,15
Anadolu Cam3,443,48-1,15
Gübre Fabrik.6,116,18-1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

MİGROS TİC. A.Ş., Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Ekonomi

Kaynak: AA

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