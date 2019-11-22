Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|22,80
|24,74
|-7,84
|Gersan Elektrik
|2,68
|2,84
|-5,63
|Doğuş Otomotiv
|8,97
|9,25
|-3,03
|Otokar
|141,50
|145,00
|-2,41
| Fenerbahçe Futbol
|15,91
|16,30
|-2,39
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,43
|-2,33
|Eczacıbaşı İlaç
|3,41
|3,49
|-2,29
|Metro Holding
|1,36
|1,39
|-2,16
|TAV Havalimanları
|27,66
|28,22
|-1,98
|Doğan Holding
|1,70
|1,73
|-1,73
|İpek Doğal Enerji
|6,64
|6,75
|-1,63
|Karsan Otomotiv
|1,39
|1,41
|-1,42
|Koza Altın
|74,35
|75,40
|-1,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,19
|2,22
|-1,35
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|1,48
|-1,35
|Parsan
|13,83
|14,01
|-1,28
|İhlas Gayrimenkul
|0,79
|0,80
|-1,25
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|1,74
|-1,15
|Anadolu Cam
|3,44
|3,48
|-1,15
|Gübre Fabrik.
|6,11
|6,18
|-1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)