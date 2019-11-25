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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 3,26 3,41 -4,40 Bera Holding 3,87 4,00 -3,25 ...

25.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:40Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı İlaç3,263,41-4,40
Bera Holding3,874,00-3,25
Fenerbahçe Futbol15,4315,91-3,02
Tümosan Motor ve Traktör5,295,45-2,94
Migros Ticaret22,1422,80-2,89
Vestel10,4310,74-2,89
Aselsan18,7219,26-2,80
Halk GMYO1,041,07-2,80
Yapı ve Kredi Bank.2,442,51-2,79
Sabancı Holding9,009,25-2,70
Aksa11,6211,94-2,68
Güneş Sigorta1,861,91-2,62
Tekfen Holding18,5519,04-2,57
İş Bankası (C)6,076,23-2,57
Doğuş Otomotiv8,748,97-2,56
İpek Doğal Enerji6,476,64-2,56
Türk Telekom6,937,11-2,53
Odaş Elektrik1,571,61-2,48
Tüpraş122,60125,70-2,47
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,410,42-2,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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