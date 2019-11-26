Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 4,04 4,24 -4,72 Bera Holding 3,74 3,87 -3,36 Alarko GMYO 74,00 76,10 -2,76 Ford Otosan 63,05 64,65 -2,47 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,41 -2,44 ICBC Turkey Bank 4,95 5,07 -2,37 Zorlu Enerji 1,34 1,37 -2,19 Şok Marketler 9,88 10,10 -2,18 Beşiktaş Futbol Yat. 2,33 2,38 -2,10 Koza Altın 73,00 74,55 -2,08 Global Yat. Holding 4,10 4,18 -1,91 Ülker Bisküvi 21,10 21,50 -1,86 Koç Holding 19,66 20,02 -1,80 Anadolu Grubu Holding 15,66 15,91 -1,57 Kerevitaş Gıda 2,82 2,85 -1,05 Türk Telekom 6,86 6,93 -1,01 Net Holding 2,02 2,04 -0,98 Verusa Holding 16,67 16,83 -0,95 GSD Holding 1,08 1,09 -0,92 Bim Mağazalar 44,38 44,78 -0,89

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)