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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 4,04 4,24 -4,72 Bera Holding 3,74 3,87 -3,36 ...

26.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:12Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim4,044,24-4,72
Bera Holding3,743,87-3,36
GMYO74,0076,10-2,76
Ford Otosan63,0564,65-2,47
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,400,41-2,44
ICBC Turkey Bank4,955,07-2,37
Zorlu Enerji1,341,37-2,19
Şok Marketler9,8810,10-2,18
Beşiktaş Futbol Yat.2,332,38-2,10
Koza Altın73,0074,55-2,08
Global Yat. Holding4,104,18-1,91
Ülker Bisküvi21,1021,50-1,86
Koç Holding19,6620,02-1,80
Anadolu Grubu Holding15,6615,91-1,57
Kerevitaş Gıda2,822,85-1,05
Türk Telekom6,866,93-1,01
Net Holding2,022,04-0,98
Verusa Holding16,6716,83-0,95
GSD Holding1,081,09-0,92
Bim Mağazalar44,3844,78-0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

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