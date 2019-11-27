Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|3,51
|3,74
|-6,15
|Migros Ticaret
|21,90
|22,86
|-4,20
|Gübre Fabrik.
|6,30
|6,49
|-2,93
|Pegasus
|74,35
|76,10
|-2,30
|Otokar
|139,90
|143,10
|-2,24
|Aksa Enerji
|3,58
|3,66
|-2,19
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,42
|1,45
|-2,07
|Enerjisa Enerji
|7,12
|7,27
|-2,06
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|2,48
|-2,02
|MLP Sağlık
|15,47
|15,78
|-1,96
|Vakıflar Bankası
|5,07
|5,17
|-1,93
|Mavi Giyim
|45,36
|46,20
|-1,82
|TAV Havalimanları
|27,32
|27,82
|-1,80
|Gözde Girişim
|3,97
|4,04
|-1,73
|Tofaş Oto. Fab.
|23,96
|24,38
|-1,72
|Petkim
|3,60
|3,66
|-1,64
|Coca Cola İçecek
|34,66
|35,20
|-1,53
|Deva Holding
|7,88
|8,00
|-1,50
|Metro Holding
|1,37
|1,39
|-1,44
|Ereğli Demir Çelik
|7,79
|7,90
|-1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)