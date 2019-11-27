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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 3,51 3,74 -6,15 Migros Ticaret 21,90 22,86 -4,20 ...

27.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:42Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding3,513,74-6,15
Migros Ticaret21,9022,86-4,20
Gübre Fabrik.6,306,49-2,93
Pegasus74,3576,10-2,30
Otokar139,90143,10-2,24
Aksa Enerji3,583,66-2,19
Doğtaş Kelebek Mobilya1,421,45-2,07
Enerjisa Enerji7,127,27-2,06
Yapı ve Kredi Bank.2,432,48-2,02
MLP Sağlık15,4715,78-1,96
Vakıflar Bankası5,075,17-1,93
Mavi Giyim45,3646,20-1,82
TAV Havalimanları27,3227,82-1,80
Gözde Girişim3,974,04-1,73
Tofaş Oto. Fab.23,9624,38-1,72
Petkim3,603,66-1,64
Coca Cola İçecek34,6635,20-1,53
Deva Holding7,888,00-1,50
Metro Holding1,371,39-1,44
Ereğli Demir Çelik7,797,90-1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

MİGROS TİC. A.Ş., Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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