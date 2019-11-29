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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

29.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:52Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Telekom.12,6513,13-3,66
Ülker Bisküvi21,6622,26-2,70
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,400,41-2,44
Afyon Çimento5,225,35-2,43
Gersan Elektrik2,792,85-2,11
Alarko GMYO79,1080,50-1,74
Gözde Girişim3,984,05-1,73
Torunlar GMYO2,352,39-1,67
ICBC Turkey Bank4,955,03-1,59
Pegasus72,5573,70-1,56
Emlak Konut GMYO1,461,48-1,35
Enerjisa Enerji7,087,17-1,26
Turkcell13,5613,73-1,24
Çelebi96,9098,10-1,22
Türk Hava Yolları13,6613,82-1,16
Tekfen Holding18,9019,11-1,10
Bim Mağazalar46,0046,50-1,08
Mavi Giyim45,2845,76-1,05
Akbank7,777,84-0,89
Türk Telekom6,766,82-0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ülker Bisküvi, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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