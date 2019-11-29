Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Netaş Telekom.
|12,65
|13,13
|-3,66
|Ülker Bisküvi
|21,66
|22,26
|-2,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,41
|-2,44
|Afyon Çimento
|5,22
|5,35
|-2,43
|Gersan Elektrik
|2,79
|2,85
|-2,11
|Alarko GMYO
|79,10
|80,50
|-1,74
|Gözde Girişim
|3,98
|4,05
|-1,73
|Torunlar GMYO
|2,35
|2,39
|-1,67
|ICBC Turkey Bank
|4,95
|5,03
|-1,59
|Pegasus
|72,55
|73,70
|-1,56
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|1,48
|-1,35
|Enerjisa Enerji
|7,08
|7,17
|-1,26
|Turkcell
|13,56
|13,73
|-1,24
|Çelebi
|96,90
|98,10
|-1,22
|Türk Hava Yolları
|13,66
|13,82
|-1,16
|Tekfen Holding
|18,90
|19,11
|-1,10
|Bim Mağazalar
|46,00
|46,50
|-1,08
|Mavi Giyim
|45,28
|45,76
|-1,05
|Akbank
|7,77
|7,84
|-0,89
|Türk Telekom
|6,76
|6,82
|-0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)