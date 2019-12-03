Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

03.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:54Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yat.3,113,34-6,89
İhlas Holding0,750,80-6,25
Karsan Otomotiv1,431,48-3,38
Otokar146,70151,50-3,17
Galatasaray Sportif2,182,25-3,11
Kardemir (D)2,392,46-2,85
Mavi Giyim45,1046,36-2,72
Fenerbahçe Futbol15,7716,21-2,71
Koç Holding20,1620,70-2,61
GSD Holding1,151,18-2,54
Ereğli Demir Çelik8,068,27-2,54
Hektaş7,327,50-2,40
Garanti Bankası9,9010,14-2,37
Sasa Polyester6,426,57-2,28
Tüpraş120,20123,00-2,28
Anadolu Efes21,6022,08-2,17
Kerevitaş Gıda2,892,95-2,03
Türk Hava Yolları13,6113,89-2,02
Çemtaş7,908,06-1,99
Ford Otosan63,0564,30-1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:54 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:54 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:52 Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi
18:52 Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
18:52 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
17:20 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak - Ekonomi
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak - Ekonomi
14:09 Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler - Ekonomi
11:14 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:52 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi
18:20 İngiltere'de en zengin 6 kişinin serveti, en yoksul 13,2 milyonunkine eşit - Haberler
15:42 Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı - Haberler
15:12 Angelina Jolie'den ayrılan Brad Pitt artık her gün ağladığını söyledi - Haberler
10:17 Çakar lamba kullanımının yasaklanmasının ardından tepe lambası kullanımı başladı - Haberler
23:59 Günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler
3.12.2019 20:03:27