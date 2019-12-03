Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Beşiktaş Futbol Yat.
|3,11
|3,34
|-6,89
|İhlas Holding
|0,75
|0,80
|-6,25
|Karsan Otomotiv
|1,43
|1,48
|-3,38
|Otokar
|146,70
|151,50
|-3,17
|Galatasaray Sportif
|2,18
|2,25
|-3,11
|Kardemir (D)
|2,39
|2,46
|-2,85
|Mavi Giyim
|45,10
|46,36
|-2,72
|Fenerbahçe Futbol
|15,77
|16,21
|-2,71
|Koç Holding
|20,16
|20,70
|-2,61
|GSD Holding
|1,15
|1,18
|-2,54
|Ereğli Demir Çelik
|8,06
|8,27
|-2,54
|Hektaş
|7,32
|7,50
|-2,40
|Garanti Bankası
|9,90
|10,14
|-2,37
|Sasa Polyester
|6,42
|6,57
|-2,28
|Tüpraş
|120,20
|123,00
|-2,28
|Anadolu Efes
|21,60
|22,08
|-2,17
|Kerevitaş Gıda
|2,89
|2,95
|-2,03
|Türk Hava Yolları
|13,61
|13,89
|-2,02
|Çemtaş
|7,90
|8,06
|-1,99
|Ford Otosan
|63,05
|64,30
|-1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)