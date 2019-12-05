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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 6,47 6,88 -5,96 Beşiktaş Futbol Yat.

05.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:56Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yataş6,476,88-5,96
Yat.3,013,10-2,90
Galatasaray Sportif2,202,25-2,22
TAV Havalimanları27,2027,70-1,81
Gersan Elektrik3,053,10-1,61
Pegasus72,7073,85-1,56
İhlas Holding0,760,77-1,30
İhlas Gayrimenkul0,860,87-1,15
Tekfen Holding18,6118,80-1,01
Gübre Fabrik.6,957,02-1,00
Tümosan Motor ve Traktör5,665,71-0,88
Ereğli Demir Çelik8,108,17-0,86
Hektaş7,357,41-0,81
Emlak Konut GMYO1,481,49-0,67
Soda Sanayii6,026,06-0,66
Deva Holding8,608,65-0,58
MLP Sağlık14,8414,92-0,54
Fenerbahçe Futbol15,6915,77-0,51
Net Holding2,212,22-0,45
Kardemir (D)2,422,43-0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Yataş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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