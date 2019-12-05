Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|6,47
|6,88
|-5,96
| Beşiktaş Futbol Yat.
|3,01
|3,10
|-2,90
|Galatasaray Sportif
|2,20
|2,25
|-2,22
|TAV Havalimanları
|27,20
|27,70
|-1,81
|Gersan Elektrik
|3,05
|3,10
|-1,61
|Pegasus
|72,70
|73,85
|-1,56
|İhlas Holding
|0,76
|0,77
|-1,30
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,87
|-1,15
|Tekfen Holding
|18,61
|18,80
|-1,01
|Gübre Fabrik.
|6,95
|7,02
|-1,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,66
|5,71
|-0,88
|Ereğli Demir Çelik
|8,10
|8,17
|-0,86
|Hektaş
|7,35
|7,41
|-0,81
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|1,49
|-0,67
|Soda Sanayii
|6,02
|6,06
|-0,66
|Deva Holding
|8,60
|8,65
|-0,58
|MLP Sağlık
|14,84
|14,92
|-0,54
|Fenerbahçe Futbol
|15,69
|15,77
|-0,51
|Net Holding
|2,21
|2,22
|-0,45
|Kardemir (D)
|2,42
|2,43
|-0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)