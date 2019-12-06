Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Netaş Telekom.
|13,12
|14,08
|-6,82
|Metro Holding
|1,50
|1,59
|-5,66
|Polisan Holding
|2,77
|2,85
|-2,81
|Eczacıbaşı İlaç
|3,55
|3,65
|-2,74
|İttifak Holding
|4,00
|4,11
|-2,68
|Vakıflar Bankası
|5,10
|5,24
|-2,67
|Şekerbank
|1,20
|1,23
|-2,44
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,84
|1,88
|-2,13
|Tekfen Holding
|18,22
|18,61
|-2,10
|Koza Altın
|74,75
|76,35
|-2,10
|İpek Doğal Enerji
|6,77
|6,91
|-2,03
|ASELSAN
|19,35
|19,68
|-1,68
|ICBC Turkey Bank
|5,04
|5,12
|-1,56
|Soda Sanayii
|5,93
|6,02
|-1,50
|Arçelik
|20,12
|20,42
|-1,47
|Doğuş Otomotiv
|9,13
|9,26
|-1,40
|İhlas Holding
|0,75
|0,76
|-1,32
|Ford Otosan
|64,75
|65,60
|-1,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,67
|1,69
|-1,18
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,86
|-1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)