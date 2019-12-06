Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 13,12 14,08 -6,82 Metro Holding 1,50 1,59 -5,66 Polisan Holding 2,77 2,85 -2,81 Eczacıbaşı İlaç 3,55 3,65 -2,74 İttifak Holding 4,00 4,11 -2,68 Vakıflar Bankası 5,10 5,24 -2,67 Şekerbank 1,20 1,23 -2,44 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,84 1,88 -2,13 Tekfen Holding 18,22 18,61 -2,10 Koza Altın 74,75 76,35 -2,10 İpek Doğal Enerji 6,77 6,91 -2,03 ASELSAN 19,35 19,68 -1,68 ICBC Turkey Bank 5,04 5,12 -1,56 Soda Sanayii 5,93 6,02 -1,50 Arçelik 20,12 20,42 -1,47 Doğuş Otomotiv 9,13 9,26 -1,40 İhlas Holding 0,75 0,76 -1,32 Ford Otosan 64,75 65,60 -1,30 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,67 1,69 -1,18 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,86 -1,16

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)