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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

06.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:56Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Telekom.13,1214,08-6,82
Metro Holding1,501,59-5,66
Polisan Holding2,772,85-2,81
Eczacıbaşı İlaç3,553,65-2,74
İttifak Holding4,004,11-2,68
Vakıflar Bankası5,105,24-2,67
Şekerbank1,201,23-2,44
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,841,88-2,13
Tekfen Holding18,2218,61-2,10
Koza Altın74,7576,35-2,10
İpek Doğal Enerji6,776,91-2,03
ASELSAN19,3519,68-1,68
ICBC Turkey Bank5,045,12-1,56
Soda Sanayii5,936,02-1,50
Arçelik20,1220,42-1,47
Doğuş Otomotiv9,139,26-1,40
İhlas Holding0,750,76-1,32
Ford Otosan64,7565,60-1,30
Doğtaş Kelebek Mobilya1,671,69-1,18
İhlas Gayrimenkul0,850,86-1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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