Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,40
|1,50
|-6,67
| Kerevitaş Gıda
|2,92
|3,04
|-3,95
|Şok Marketler
|9,54
|9,91
|-3,73
|Fenerbahçe Futbol
|15,40
|15,85
|-2,84
|İpek Doğal Enerji
|6,61
|6,77
|-2,36
|ICBC Turkey Bank
|4,93
|5,04
|-2,18
|Turkcell
|13,54
|13,84
|-2,17
|MLP Sağlık
|14,48
|14,80
|-2,16
|Enerjisa Enerji
|7,59
|7,74
|-1,94
|T.S.K.B.
|1,14
|1,16
|-1,72
|Ülker Bisküvi
|21,36
|21,72
|-1,66
|Koza Madencilik
|9,61
|9,77
|-1,64
|Güneş Sigorta
|1,89
|1,92
|-1,56
|Akbank
|7,67
|7,77
|-1,29
|Alarko Holding
|5,41
|5,48
|-1,28
|Arçelik
|19,88
|20,12
|-1,19
|Halkbank
|5,80
|5,87
|-1,19
|İş Bankası (C)
|6,13
|6,20
|-1,13
|Türk Telekom
|7,15
|7,23
|-1,11
|Netaş Telekom.
|13,00
|13,12
|-0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)