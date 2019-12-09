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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,40 1,50 -6,67 Kerevitaş Gıda 2,92 3,04 -3,95 ...

09.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:02Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Metro Holding1,401,50-6,67
Gıda2,923,04-3,95
Şok Marketler9,549,91-3,73
Fenerbahçe Futbol15,4015,85-2,84
İpek Doğal Enerji6,616,77-2,36
ICBC Turkey Bank4,935,04-2,18
Turkcell13,5413,84-2,17
MLP Sağlık14,4814,80-2,16
Enerjisa Enerji7,597,74-1,94
T.S.K.B.1,141,16-1,72
Ülker Bisküvi21,3621,72-1,66
Koza Madencilik9,619,77-1,64
Güneş Sigorta1,891,92-1,56
Akbank7,677,77-1,29
Alarko Holding5,415,48-1,28
Arçelik19,8820,12-1,19
Halkbank5,805,87-1,19
İş Bankası (C)6,136,20-1,13
Türk Telekom7,157,23-1,11
Netaş Telekom.13,0013,12-0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Metro Holding, Kerevitaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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