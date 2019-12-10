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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,47 1,60 -8,13 Metro Holding 1,29 1,40 -7,86 ...

10.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:44Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,471,60-8,13
Metro Holding1,291,40-7,86
İttifak Holding3,744,00-6,50
Beşiktaş Futbol Yat.2,822,99-5,69
Konya Çimento261,00275,50-5,26
Afyon Çimento6,596,90-4,49
Coca Cola İçecek34,2235,56-3,77
Arçelik19,2019,88-3,42
Göltaş Çimento17,0217,60-3,30
MLP Sağlık14,0114,48-3,25
Netaş Telekom.12,5813,00-3,23
Global Yat. Holding4,534,68-3,21
Gersan Elektrik3,053,14-2,87
ICBC Turkey Bank4,794,93-2,84
Yataş6,346,52-2,76
Tümosan Motor ve Traktör5,725,87-2,56
Doğan Holding1,972,02-2,48
Otokar144,40148,00-2,43
Migros Ticaret22,7423,30-2,40
Aksa12,8013,10-2,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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