Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 2,70 2,82 -4,26 Afyon Çimento 6,34 6,59 -3,79 Fenerbahçe Futbol 14,79 15,26 -3,08 Doğan Holding 1,91 1,97 -3,05 Alarko GMYO 91,55 93,80 -2,40 Galatasaray Sportif 2,19 2,24 -2,23 Türk Telekom 7,02 7,18 -2,23 Konya Çimento 255,20 261,00 -2,22 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,46 -2,17 Emlak Konut GMYO 1,48 1,51 -1,99 Yataş 6,23 6,34 -1,74 Şekerbank 1,18 1,20 -1,67 Bera Holding 3,70 3,76 -1,60 Polisan Holding 2,72 2,76 -1,45 Tofaş Oto. Fab. 24,72 25,08 -1,44 Ülker Bisküvi 21,20 21,48 -1,30 Park Elek.Madencilik 3,06 3,10 -1,29 Zorlu Enerji 1,57 1,59 -1,26 ICBC Turkey Bank 4,73 4,79 -1,25 İhlas Holding 0,79 0,80 -1,25

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)