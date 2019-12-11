Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Beşiktaş Futbol Yat.
|2,70
|2,82
|-4,26
|Afyon Çimento
|6,34
|6,59
|-3,79
|Fenerbahçe Futbol
|14,79
|15,26
|-3,08
|Doğan Holding
|1,91
|1,97
|-3,05
|Alarko GMYO
|91,55
|93,80
|-2,40
|Galatasaray Sportif
|2,19
|2,24
|-2,23
|Türk Telekom
|7,02
|7,18
|-2,23
|Konya Çimento
|255,20
|261,00
|-2,22
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|0,46
|-2,17
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|1,51
|-1,99
|Yataş
|6,23
|6,34
|-1,74
|Şekerbank
|1,18
|1,20
|-1,67
|Bera Holding
|3,70
|3,76
|-1,60
|Polisan Holding
|2,72
|2,76
|-1,45
|Tofaş Oto. Fab.
|24,72
|25,08
|-1,44
|Ülker Bisküvi
|21,20
|21,48
|-1,30
|Park Elek.Madencilik
|3,06
|3,10
|-1,29
|Zorlu Enerji
|1,57
|1,59
|-1,26
|ICBC Turkey Bank
|4,73
|4,79
|-1,25
|İhlas Holding
|0,79
|0,80
|-1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)