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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

11.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:40Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yat.2,702,82-4,26
Afyon Çimento6,346,59-3,79
Fenerbahçe Futbol14,7915,26-3,08
Doğan Holding1,911,97-3,05
Alarko GMYO91,5593,80-2,40
Galatasaray Sportif2,192,24-2,23
Türk Telekom7,027,18-2,23
Konya Çimento255,20261,00-2,22
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,450,46-2,17
Emlak Konut GMYO1,481,51-1,99
Yataş6,236,34-1,74
Şekerbank1,181,20-1,67
Bera Holding3,703,76-1,60
Polisan Holding2,722,76-1,45
Tofaş Oto. Fab.24,7225,08-1,44
Ülker Bisküvi21,2021,48-1,30
Park Elek.Madencilik3,063,10-1,29
Zorlu Enerji1,571,59-1,26
ICBC Turkey Bank4,734,79-1,25
İhlas Holding0,790,80-1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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