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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 10,00 11,23 -10,95 Netaş Telekom.

13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv10,0011,23-10,95
Telekom.13,5914,28-4,83
Global Yat. Holding4,805,02-4,38
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,450,47-4,26
İhlas Holding0,760,79-3,80
Alarko GMYO92,5595,95-3,54
Gözde Girişim4,664,83-3,52
Çelebi112,60116,50-3,35
Zorlu Enerji1,551,60-3,13
Şişe Cam5,005,15-2,91
Koza Altın73,7575,65-2,51
Çemtaş8,048,24-2,43
Odaş Elektrik2,032,08-2,40
Koza Madencilik9,449,67-2,38
İpek Doğal Enerji6,676,83-2,34
Kerevitaş Gıda3,013,08-2,27
GSD Holding1,291,32-2,27
Enerjisa Enerji7,677,84-2,17
Pegasus79,6081,05-1,79
Trakya Cam3,373,43-1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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