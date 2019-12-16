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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik.

16.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:48Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.7,587,77-2,45
İttifak Holding3,873,95-2,03
Futbol14,9315,23-1,97
Doğuş Otomotiv9,8510,00-1,50
Bera Holding3,553,60-1,39
Koç Holding20,1620,44-1,37
İskenderun Demir Çelik7,667,75-1,16
İhlas Gayrimenkul0,860,87-1,15
Alarko GMYO91,5092,55-1,13
Arçelik19,9720,18-1,04
Beşiktaş Futbol Yat.2,872,90-1,03
Koza Madencilik9,359,44-0,95
Enerjisa Enerji7,607,67-0,91
Torunlar GMYO2,612,63-0,76
Hektaş7,307,35-0,68
Enka İnşaat6,036,07-0,66
Yataş6,386,42-0,62
Doğtaş Kelebek Mobilya1,701,71-0,58
Deva Holding8,568,61-0,58
Vakıflar Bankası5,155,18-0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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