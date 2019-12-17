Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,31 2,45 -5,71 Aksa Enerji 3,81 3,97 -4,03 ...

17.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:40Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sportif2,312,45-5,71
Aksa Enerji3,813,97-4,03
İhlas Holding0,730,76-3,95
Netaş Telekom.13,2013,71-3,72
Beşiktaş Futbol Yat.2,772,87-3,48
Ford Otosan66,7068,50-2,63
T.S.K.B.1,121,15-2,61
Eczacıbaşı İlaç3,633,72-2,42
Konya Çimento264,10270,50-2,37
Ülker Bisküvi21,7022,22-2,34
Gersan Elektrik3,163,23-2,17
Doğan Holding1,831,87-2,14
Polisan Holding3,013,07-1,95
Torunlar GMYO2,562,61-1,92
Odaş Elektrik2,112,15-1,86
Koç Holding19,8020,16-1,79
Şekerbank1,221,24-1,61
Çemtaş7,908,02-1,50
Alarko Holding5,515,59-1,43
Doğuş Otomotiv9,719,85-1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Aksa Enerji, Galatasaray, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:03 Beyaz eşya sektöründe dev iş birliği - Ekonomi
20:02 "Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları" çalıştayı - Ekonomi
19:34 Samsung'dan Google açıklaması - Ekonomi
19:26 SPK haftalık bülteni - Ekonomi
19:16 Samsung'tan Türkiye açıklaması geldi - Ekonomi
19:11 Beyaz eşya devi Whirlpool, İngiltere'de 500 bin çamaşır makinesini geri çağırdı - Ekonomi
18:31 Hakimleri görevden almanın önünü açan yasa tasarısı Polonya'yı karıştırdı! AB'den ayrılabilir - Ekonomi
17:58 TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında - Ekonomi
17:54 Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz - Ekonomi
16:46 Eminönü'ndeki balıkçı teknesinin tahliye kararına konulan tedbir kaldırıldı - Ekonomi
17.12.2019 20:23:06