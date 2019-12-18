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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 8,11 8,45 -4,02 Aksa Enerji 3,66 3,81 -3,94 A.V.O.

18.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:46Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Deva Holding8,118,45-4,02
Aksa Enerji3,663,81-3,94
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,851,92-3,65
Afyon Çimento6,206,43-3,58
Emlak Konut GMYO1,461,51-3,31
Çemaş Döküm1,601,65-3,03
Gözde Girişim4,784,92-2,85
Doğuş Otomotiv9,469,71-2,57
Alarko GMYO89,5091,75-2,45
Güneş Sigorta2,522,58-2,33
Göltaş Çimento17,1817,58-2,28
Albaraka Türk1,311,34-2,24
Doğan Holding1,791,83-2,19
Kordsa Teknik Tekstil12,3612,63-2,14
Tekfen Holding18,1718,55-2,05
Çelebi114,50116,60-1,80
T.S.K.B.1,101,12-1,79
Trakya Cam3,363,42-1,75
Net Holding2,242,28-1,75
Koza Madencilik9,279,43-1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Deva Holding, Aksa Enerji, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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