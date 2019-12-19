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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,29 2,52 -9,13 Işıklar Enerji Yapı Hol.

19.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:48 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,29 2,52 -9,13
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,59 0,62 -4,84
Odaş Elektrik 2,18 2,26 -3,54
Göltaş Çimento 16,82 17,18 -2,10
Emlak Konut GMYO 1,43 1,46 -2,05
Sabancı Holding 9,34 9,52 -1,89
Çemaş Döküm 1,57 1,60 -1,88
Anadolu Cam 3,99 4,05 -1,48
Arçelik 19,32 19,60 -1,43
Park Elek.Madencilik 2,92 2,96 -1,35
Doğuş Otomotiv 9,34 9,46 -1,27
Konya Çimento 261,90 265,00 -1,17
Fenerbahçe Futbol 15,94 16,10 -0,99
Koç Holding 19,77 19,96 -0,95
Global Yat. Holding 4,70 4,74 -0,84
Şekerbank 1,19 1,20 -0,83
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 2,41 -0,83
ICBC Turkey Bank 4,81 4,85 -0,82
Enka İnşaat 6,18 6,23 -0,80
GSD Holding 1,33 1,34 -0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

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