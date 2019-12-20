Borsada en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,16 2,29 -5,68 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,59 -3,39 Odaş Elektrik 2,11 2,18 -3,21 Çemaş Döküm 1,52 1,57 -3,18 Galatasaray Sportif 2,35 2,42 -2,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,73 1,78 -2,81 Beşiktaş Futbol Yat. 2,73 2,80 -2,50 GSD Holding 1,30 1,33 -2,26 Afyon Çimento 6,11 6,24 -2,08 Anadolu Efes 22,32 22,74 -1,85 Turkcell 13,63 13,87 -1,73 Albaraka Türk 1,35 1,37 -1,46 Bera Holding 3,56 3,61 -1,39 Netaş Telekom. 12,91 13,09 -1,38 Global Yat. Holding 4,64 4,70 -1,28 Gersan Elektrik 3,11 3,15 -1,27 İş Fin.Kir. 3,28 3,32 -1,20 Migros Ticaret 23,72 24,00 -1,17 Şok Marketler 10,23 10,35 -1,16 Çelebi 112,50 113,80 -1,14

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)