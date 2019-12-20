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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,16 2,29 -5,68 Işıklar Enerji Yapı Hol.

20.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:06 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,16 2,29 -5,68
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,59 -3,39
Odaş Elektrik 2,11 2,18 -3,21
Çemaş Döküm 1,52 1,57 -3,18
Galatasaray Sportif 2,35 2,42 -2,89
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,73 1,78 -2,81
Beşiktaş Futbol Yat. 2,73 2,80 -2,50
GSD Holding 1,30 1,33 -2,26
Afyon Çimento 6,11 6,24 -2,08
Anadolu Efes 22,32 22,74 -1,85
Turkcell 13,63 13,87 -1,73
Albaraka Türk 1,35 1,37 -1,46
Bera Holding 3,56 3,61 -1,39
Netaş Telekom. 12,91 13,09 -1,38
Global Yat. Holding 4,64 4,70 -1,28
Gersan Elektrik 3,11 3,15 -1,27
İş Fin.Kir. 3,28 3,32 -1,20
Migros Ticaret 23,72 24,00 -1,17
Şok Marketler 10,23 10,35 -1,16
Çelebi 112,50 113,80 -1,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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