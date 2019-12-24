Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|4,00
|4,50
|-11,11
|Albaraka Türk
|1,45
|1,52
|-4,61
|İhlas Holding
|0,77
|0,80
|-3,75
|Fenerbahçe Futbol
|15,51
|16,02
|-3,18
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,63
|1,68
|-2,98
|Polisan Holding
|3,08
|3,17
|-2,84
|Karsan Otomotiv
|1,62
|1,64
|-1,22
|Vestel
|14,06
|14,21
|-1,06
|Şekerbank
|1,25
|1,26
|-0,79
|Çemtaş
|8,18
|8,24
|-0,73
|Sasa Polyester
|7,75
|7,80
|-0,64
|Zorlu Enerji
|1,74
|1,75
|-0,57
|Ege Endüstri
|555,30
|558,00
|-0,48
|Soda Sanayii
|6,19
|6,22
|-0,48
|Netaş Telekom.
|13,21
|13,27
|-0,45
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,66
|2,67
|-0,37
|Deva Holding
|8,63
|8,66
|-0,35
|Koç Holding
|20,04
|20,10
|-0,30
|Alarko GMYO
|91,15
|91,40
|-0,27
|Tofaş Oto. Fab.
|26,60
|26,62
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)