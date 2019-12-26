Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,85
|0,90
|-5,56
|Çelebi
|107,30
|113,50
|-5,46
|Vestel
|13,86
|14,32
|-3,21
|İpek Doğal Enerji
|7,98
|8,22
|-2,92
|Koza Madencilik
|10,25
|10,53
|-2,66
|İhlas Gayrimenkul
|1,10
|1,13
|-2,65
|İttifak Holding
|3,85
|3,95
|-2,53
|Galatasaray Sportif
|2,19
|2,24
|-2,23
|Gersan Elektrik
|3,32
|3,39
|-2,06
|Albaraka Türk
|1,44
|1,47
|-2,04
|Polisan Holding
|3,05
|3,11
|-1,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,74
|6,87
|-1,89
|Çemaş Döküm
|1,56
|1,59
|-1,89
|Zorlu Enerji
|1,70
|1,73
|-1,73
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,61
|0,62
|-1,61
|Kerevitaş Gıda
|3,15
|3,20
|-1,56
|Sasa Polyester
|7,60
|7,72
|-1,55
|Metro Holding
|1,38
|1,40
|-1,43
|Alarko GMYO
|89,35
|90,55
|-1,33
|Şişe Cam
|5,30
|5,37
|-1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)