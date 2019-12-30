Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,99
|2,10
|-5,24
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,51
|2,63
|-4,56
|Galatasaray Sportif
|2,05
|2,14
|-4,21
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,22
|6,47
|-3,86
|Fenerbahçe Futbol
|14,74
|15,25
|-3,34
|Afyon Çimento
|6,27
|6,44
|-2,64
|Enerjisa Enerji
|7,37
|7,55
|-2,38
|Koza Altın
|73,75
|75,45
|-2,25
|Gersan Elektrik
|3,21
|3,28
|-2,13
|İpek Doğal Enerji
|7,73
|7,89
|-2,03
|Vestel
|12,82
|13,07
|-1,91
|Karsan Otomotiv
|1,54
|1,57
|-1,91
|Aksa Enerji
|3,87
|3,93
|-1,53
|Çelebi
|104,80
|106,40
|-1,50
|Zorlu Enerji
|1,63
|1,65
|-1,21
|Net Holding
|2,61
|2,64
|-1,14
|Koza Madencilik
|10,02
|10,13
|-1,09
|İttifak Holding
|3,76
|3,80
|-1,05
|Tofaş Oto. Fab.
|26,62
|26,82
|-0,75
|Anadolu Cam
|4,26
|4,29
|-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)