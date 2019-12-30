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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,99 2,10 -5,24 Beşiktaş Futbol Yat.

30.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:42 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,99 2,10 -5,24
Beşiktaş Futbol Yat. 2,51 2,63 -4,56
Galatasaray Sportif 2,05 2,14 -4,21
Tümosan Motor ve Traktör 6,22 6,47 -3,86
Fenerbahçe Futbol 14,74 15,25 -3,34
Afyon Çimento 6,27 6,44 -2,64
Enerjisa Enerji 7,37 7,55 -2,38
Koza Altın 73,75 75,45 -2,25
Gersan Elektrik 3,21 3,28 -2,13
İpek Doğal Enerji 7,73 7,89 -2,03
Vestel 12,82 13,07 -1,91
Karsan Otomotiv 1,54 1,57 -1,91
Aksa Enerji 3,87 3,93 -1,53
Çelebi 104,80 106,40 -1,50
Zorlu Enerji 1,63 1,65 -1,21
Net Holding 2,61 2,64 -1,14
Koza Madencilik 10,02 10,13 -1,09
İttifak Holding 3,76 3,80 -1,05
Tofaş Oto. Fab. 26,62 26,82 -0,75
Anadolu Cam 4,26 4,29 -0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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