Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|3,80
|3,95
|-3,80
|Ülker Bisküvi
|22,36
|23,20
|-3,62
|Güneş Sigorta
|2,18
|2,25
|-3,11
|Çelebi
|102,10
|104,80
|-2,58
|Coca Cola İçecek
|38,70
|39,68
|-2,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,45
|2,51
|-2,39
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,08
|13,39
|-2,32
|Bera Holding
|3,85
|3,94
|-2,28
|İhlas Holding
|0,91
|0,93
|-2,15
|Akbank
|8,11
|8,28
|-2,05
|GSD Holding
|1,49
|1,52
|-1,97
|Konya Çimento
|271,30
|276,50
|-1,88
|Fenerbahçe Futbol
|14,47
|14,74
|-1,83
|Aksa Enerji
|3,80
|3,87
|-1,81
|Torunlar GMYO
|2,75
|2,80
|-1,79
|Tekfen Holding
|19,32
|19,65
|-1,68
|Alarko Holding
|5,95
|6,05
|-1,65
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|1,22
|-1,64
|Vestel
|12,62
|12,82
|-1,56
|TAV Havalimanları
|29,18
|29,64
|-1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)