Haberler » Ekonomi » Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 3,80 3,95 -3,80 Ülker Bisküvi 22,36...

31.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:20 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 3,80 3,95 -3,80
Ülker Bisküvi 22,36 23,20 -3,62
Güneş Sigorta 2,18 2,25 -3,11
Çelebi 102,10 104,80 -2,58
Coca Cola İçecek 38,70 39,68 -2,47
Beşiktaş Yat. 2,45 2,51 -2,39
Kordsa Teknik Tekstil 13,08 13,39 -2,32
Bera Holding 3,85 3,94 -2,28
İhlas Holding 0,91 0,93 -2,15
Akbank 8,11 8,28 -2,05
GSD Holding 1,49 1,52 -1,97
Konya Çimento 271,30 276,50 -1,88
Fenerbahçe Futbol 14,47 14,74 -1,83
Aksa Enerji 3,80 3,87 -1,81
Torunlar GMYO 2,75 2,80 -1,79
Tekfen Holding 19,32 19,65 -1,68
Alarko Holding 5,95 6,05 -1,65
İhlas Gayrimenkul 1,20 1,22 -1,64
Vestel 12,62 12,82 -1,56
TAV Havalimanları 29,18 29,64 -1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:14   Transit ticarete ihracat desteği - Ekonomi
20:14   Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri elektronik ortama taşınacak - Ekonomi
20:10   Gümrük Genel Tebliği'nde değişiklik - Ekonomi
19:44   Muhasebecilerin ücret tarifeleri belirlendi - Ekonomi
19:32   Enerji piyasalarında 2020'de uygulanacak idari para cezalarında artış - Ekonomi
15:04   Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Ekonomi
14:52   İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Ekonomi
14:30   Milli Piyango'nun 2019 talihlisi 70 milyonluk büyük ikramiyesini almadı - Ekonomi
14:08   Antalya'daki gemi batığında heyecanlandıran buluş - Ekonomi
12:17   Yeni yılda kış lastiği cezası 625 liradan 776 liraya yükselecek - Ekonomi
31.12.2019 20:17:41