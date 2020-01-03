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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 84,90 91,65 -7,36 Klimasan Klima 19,88 21,34 -6,84 ...

03.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:48 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GMYO 84,90 91,65 -7,36
Klimasan Klima 19,88 21,34 -6,84
Net Holding 2,45 2,60 -5,77
Bursa Çimento 6,09 6,44 -5,43
Kerevitaş Gıda 3,14 3,32 -5,42
Şekerbank 1,29 1,36 -5,15
Odaş Elektrik 2,06 2,17 -5,07
Karsan Otomotiv 1,50 1,58 -5,06
Şok Marketler 10,26 10,78 -4,82
Doğuş Otomotiv 9,10 9,56 -4,81
Torunlar GMYO 2,64 2,77 -4,69
Çelebi 100,40 105,30 -4,65
Borusan Mannesmann 11,15 11,67 -4,46
Good-Year 4,14 4,33 -4,39
Gübre Fabrik. 8,76 9,16 -4,37
Zorlu Enerji 1,58 1,65 -4,24
T.S.K.B. 1,16 1,21 -4,13
Halk GMYO 1,17 1,22 -4,10
Tekfen Holding 18,82 19,62 -4,08
Bizim Mağazaları 10,92 11,38 -4,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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