Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|1,50
|1,57
|-4,46
| Alarko GMYO
|93,00
|97,20
|-4,32
|Klimasan Klima
|17,56
|18,30
|-4,04
|Pegasus
|76,60
|79,40
|-3,53
|İpek Doğal Enerji
|8,85
|9,15
|-3,28
|Kerevitaş Gıda
|2,92
|3,01
|-2,99
|Turcas Petrol
|2,69
|2,77
|-2,89
|Karsan Otomotiv
|1,41
|1,45
|-2,76
|İş Fin.Kir.
|3,77
|3,87
|-2,58
|Batı Çimento
|3,58
|3,67
|-2,45
|Gübre Fabrik.
|8,40
|8,60
|-2,33
|Brisa
|8,69
|8,89
|-2,25
|Kartonsan
|372,50
|381,00
|-2,23
|Çemtaş
|7,70
|7,87
|-2,16
|Doğan Holding
|1,83
|1,87
|-2,14
|Mavi Giyim
|53,00
|54,15
|-2,12
|Tüpraş
|120,20
|122,80
|-2,12
|Alkim Kimya
|36,42
|37,18
|-2,04
|Torunlar GMYO
|2,52
|2,57
|-1,95
|Çimsa
|8,77
|8,94
|-1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)