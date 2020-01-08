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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,50 1,57 -4,46 Alarko GMYO 93,00 97,20 -4,32 ...

08.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:38Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GSD Holding1,501,57-4,46
GMYO93,0097,20-4,32
Klimasan Klima17,5618,30-4,04
Pegasus76,6079,40-3,53
İpek Doğal Enerji8,859,15-3,28
Kerevitaş Gıda2,923,01-2,99
Turcas Petrol2,692,77-2,89
Karsan Otomotiv1,411,45-2,76
İş Fin.Kir.3,773,87-2,58
Batı Çimento3,583,67-2,45
Gübre Fabrik.8,408,60-2,33
Brisa8,698,89-2,25
Kartonsan372,50381,00-2,23
Çemtaş7,707,87-2,16
Doğan Holding1,831,87-2,14
Mavi Giyim53,0054,15-2,12
Tüpraş120,20122,80-2,12
Alkim Kimya36,4237,18-2,04
Torunlar GMYO2,522,57-1,95
Çimsa8,778,94-1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

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