Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,43
|2,58
|-5,81
|İpek Doğal Enerji
|8,63
|8,97
|-3,79
| Koza Madencilik
|10,34
|10,64
|-2,82
|İş GMYO
|1,82
|1,87
|-2,67
|Koza Altın
|77,60
|79,25
|-2,08
|Tofaş Oto. Fab.
|27,02
|27,58
|-2,03
|Kartonsan
|427,00
|435,80
|-2,02
|Vestel
|14,15
|14,41
|-1,80
|İş Y. Men. Değ.
|4,56
|4,64
|-1,72
|Gözde Girişim
|5,40
|5,49
|-1,64
|Turkcell
|14,49
|14,70
|-1,43
|Güneş Sigorta
|2,13
|2,16
|-1,39
|Anadolu Efes
|23,62
|23,94
|-1,34
|Pegasus
|78,10
|79,10
|-1,26
|Deva Holding
|8,82
|8,93
|-1,23
|Enka İnşaat
|6,43
|6,51
|-1,23
|Logo Yazılım
|57,30
|58,00
|-1,21
|Klimasan Klima
|18,07
|18,27
|-1,09
|Alarko Holding
|5,91
|5,97
|-1,01
|İş Fin.Kir.
|3,99
|4,03
|-0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)