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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,43 2,58 -5,81 İpek Doğal Enerji 8,63 8,97 -3,79 ...

10.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:56Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik2,432,58-5,81
İpek Doğal Enerji8,638,97-3,79
Madencilik10,3410,64-2,82
İş GMYO1,821,87-2,67
Koza Altın77,6079,25-2,08
Tofaş Oto. Fab.27,0227,58-2,03
Kartonsan427,00435,80-2,02
Vestel14,1514,41-1,80
İş Y. Men. Değ.4,564,64-1,72
Gözde Girişim5,405,49-1,64
Turkcell14,4914,70-1,43
Güneş Sigorta2,132,16-1,39
Anadolu Efes23,6223,94-1,34
Pegasus78,1079,10-1,26
Deva Holding8,828,93-1,23
Enka İnşaat6,436,51-1,23
Logo Yazılım57,3058,00-1,21
Klimasan Klima18,0718,27-1,09
Alarko Holding5,915,97-1,01
İş Fin.Kir.3,994,03-0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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