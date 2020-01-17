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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,43 2,51 -3,19 Alkim Kimya 43,32 44,74 -3,17 ...

17.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Güneş Sigorta2,432,51-3,19
Alkim Kimya43,3244,74-3,17
Klimasan Klima18,7419,35-3,15
Pegasus73,8075,60-2,38
Bizim Mağazaları11,9612,23-2,21
Kerevitaş Gıda3,253,31-1,81
Gözde Girişim5,175,26-1,71
Çemtaş8,168,30-1,69
Torunlar GMYO2,852,89-1,38
Alarko GMYO89,9591,10-1,26
Tekfen Holding19,9120,16-1,24
Erbosan25,5625,88-1,24
Ülker Bisküvi24,7025,00-1,20
Tüpraş121,00122,40-1,14
GSD Holding1,831,85-1,08
Otokar166,00167,80-1,07
Aksa Enerji4,004,04-0,99
Turcas Petrol3,163,19-0,94
Borusan Mannesmann12,7512,86-0,86
Turkcell14,3614,47-0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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